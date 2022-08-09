Донецк, 9 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Украинские силовики нанесли удар по населённому пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 13:40 с позиций в населённом пункте Орловка нанесён удар по Минеральному, выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска совершили обстрел Донецка.