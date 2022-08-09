Москва, 9 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Низкие доходы граждан в моногородах приводят к высокому уровню алкоголизации. Об этом 8 августа заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения», — заявил Путин.

«Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего. Надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу Вас обратить на это внимание. Конечно, Вам одному с этим не справиться, это понятно, нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, у Вас все возможности для этого есть, имея в виду и Ваш предыдущий опыт работы. Поэтому я прошу Вас на это обратить внимание», — подчеркнул президент.