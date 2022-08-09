Анкоридж, США, 9 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Крупнейшей научно-исследовательской станции «Тулик» на Аляске увеличили финансирование на ближайшие пять лет работы. Об этом сообщает Arctic Today.

Antartico Арктическая база

Полевая станция «Тулик» находится под управлением Института арктической биологии в районе Фэрбенкс-Норт-Стар, она получила финансирование размере 19,7 миллионов долларов на следующие пять лет.

По словам Хейли Данливи, представителя ВВС США, дополнительного финансирования достаточно, чтобы оплатить пару новых штатных сотрудников и, возможно, поддержать некоторые дополнительные операции с беспилотниками.

Круглогодичная арктическая станция «Тулик» ведет долгосрочные проекты, которые связаны с изучением, мониторингом и прогнозированием последствий изменения окружающей среды на арктические ландшафты.

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