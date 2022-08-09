* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 9 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты оказывают давление на страны мира, чтобы они не взаимодействовали с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не признавали их правительство. Об этом заявил Шир Мохаммад Аббас Станакзай, заместитель министра иностранных дел Афганистана по политическим вопросам, пишет газета «8 Собх».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В своём выступлении на церемонии Ашура в одной из мечетей Кабула он подверг критике авиаудары США, а также политическое давление, оказываемое ими.

«Политическое давление, которое они [американцы] оказали на страны, чтобы они не имели политических отношений с Исламским Эмиратом, — это ещё один удар, который они нанесли», — сказал он.

Станакзай добавил, что беспилотники США нарушают воздушное пространство Афганистана, и это является нарушением соглашения в Дохе, как например, авиаудар, в результате которого в центре Кабула был убит лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири.

Между тем американские официальные лица также заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушили соглашение, укрывая лидеров террористических группировок и продолжая отношения с этими организациями.