Донецк, 9 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. По Кировскому району Донецка украинские войска выпустили шесть артиллерийских снарядов. Об этом 9 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 13:10 с украинских позиций в Красногоровке был нанесён удар по Кировскому району Донецка. Выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики обстреляли Ясиноватую и Гольмовский.