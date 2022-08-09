Москва, 9 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Недальновидными назвал глава комитета Госдумы по регламенту Олег Морозов («Единая Россия») предложения запретить въезд в Европу и на Украину гражданам России.

Council.gov.ru Олег Морозов

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«Тут вот какая идея приходит на ум. На Украину мы уже ездим без всяких разрешений. И используем для этого специальный воздушный и наземный транспорт. Причем география этих поездок будет неуклонно расширяться!» — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

«Правильно ли я понимаю, что гордая Эстония тоже хочет пригласить нас к себе на таких же условиях? И верно ли, что у немцев, французов и итальянцев хватит мозгов, чтобы любить Зеленского без этих глупостей?» — задает вопросы парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о привилегии посещать страны Европы для граждан России.