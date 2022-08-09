Воронеж, 9 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Мэрия Воронежа приступила к поиску подрядчика для организации салюта на День города. Соответствующую документацию разместили на сайте госзакупок 8 августа.

Djenalinov Салют

Согласно техническому заданию, запускать фейерверк планируется с дамбы Чернавского моста и косы около моста. Представление планируется 17 сентября в 21:00. Продолжительность мероприятия составит 12 минут. Воронежцы смогут увидеть десятки различных фигур в виде пионов, пальм, хризантем, волн, корон, колец, звёзд и ивы. Основными цветами салюта станут золотой, серебристый, красный, зелёный и синий.

Заявки принимаются до 16 августа. Подрядчик определится 18 августа. Начальная максимальная цена составляет 3 млн рублей.

В прошлом году салют на День города обошелся в 2,2 млн рублей. Его организацией занималась компания «Пиро — Юнион».