Ферзиково, Калужская область, 9 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году в соответствии с единым федеральным планом лесоустроительные работы проведут на площади более 675,6 тыс. га, сообщает 9 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию ФГБУ «Рослесинфорг».

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Исследование лесного массива

В лесоустроительных работах примут участие Дзержинское, Боровское, Думиничское, Еленское, Жуковское, Калужское, Медынское, Мещовское и Юхновское лесничества. Одновременно «Рослесинфорг» приступил к сбору актуальной информации о лесах Ферзиковского района. Были сверены такие показатели как тип леса, состав, высота, диаметр насаждений и их запас на гектар, а также ряд других. Эта информация необходима для дальнейшего эффективного и сбалансированного использования зеленых ресурсов области.

«В лесных массивах близ посёлка Ферзиково такое масштабное исследование не проводилось уже более 10 лет», — отметили в учреждении.