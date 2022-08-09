Лондон, 9 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Политическая нестабильность, перебои в торговле, энергетический кризис и стремительно растущая инфляция превращают Великобританию в «страну с развивающимся рынком», по мнению главы отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофера Дембика. Об этом 9 августа сообщает CNBC.

(сс) Philafrenzy Пустые полки в супермаркете в Великобритании

На прошлой неделе Банк Англии предупредил, что в VI квартале 2022 года экономика Великобритании вступит в самую продолжительную рецессию со времен финансового кризиса 2007–2008 годов, что приведет к снижению ВВП на 2,1%. Между тем инфляция, по прогнозам, достигнет пика выше 13% в октябре.

Важно отметить, что центральный банк не ожидает резкого восстановления после рецессии и считает, что к середине 2025 года ВВП останется на 1,75% ниже сегодняшнего уровня.

Исходя из этого, как заявил Дембик, Великобритания «всё больше и больше походит на страну с развивающимся рынком».

В октябре 2022 года предельные цены на электроэнергию в Великобритании вырастут еще на 70%, в результате чего счета за электроэнергию превысят 3400 фунта в год и миллионы семей окажутся в нужде.

По словам Дембика, единственным фактором, характерным для развивающейся страны и отсутствующим у Великобритании, является валютный кризис, но пока что британский фунт стерлингов держится, несмотря на множество макроэкономических проблем.

«За последнюю неделю он упал всего на 0,7% по отношению к евро и на 1,5% по отношению к доллару США. Наш прогноз: мы не видим факторов, которые могут подтолкнуть фунт, переживший неопределенность после Brexit, к свободному падению», — заявил экономист.

Однако, по его мнению, все прогнозные индикаторы указывают на то, что британскую экономику ждут еще большие проблемы.