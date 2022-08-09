Рыбинск, Ярославская область, 9 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин награждён орденом «За заслуги перед отечеством IV степени». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на указ Президента Российской Федерации.

Алексей Овчинин

Согласно тексту указа, мужчина удостоен госнаграды «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».

Напомним, первый полёт рыбинца к МКС состоялся 19 марта 2016 года. Второй — в марте 2019 года, он пробыл на МКС до октября. Сейчас Овчинин работает инструктором-космонавтом-испытателем отряда космонавтов.