Сочи, Краснодарский край, 9 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче предсезонного хоккейного турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккей

В составе «Авангарда» шайбы забросили Фёдор Малыхин, Тимофей Давыдов и Сергей Толчинский. У «Адмирала» точными бросками отметились Вадим Хлопотов и Семён Иванов.

«Авангард» занял первое место в турнирной таблице соревнований, набрав восемь очков. На счету команды четыре победы в пяти матчах. «Адмирал» с четырьмя очками стал четвёртым.