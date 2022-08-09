Тирасполь, 9 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Представители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Молдавии в режиме видеоконференции обсудили проблемы, которые создаёт Кишинёв при импорте лекарств в Приднестровье. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба МИД ПМР.

ИА REGNUM Лекарства

«Инициатива приднестровской стороны о проведении очередной встречи обусловлена безответственным подходом молдавской стороны, затянувшей на два месяца имплементацию готового решения, которое призвано упростить механизм импорта медикаментов», — говорится в сообщении.

В МИД ПМР отметили, что молдавская сторона создаёт бюрократические барьеры для доставки в республику медицинских препаратов, что привело к росту цен на них. Также импорт лекарств в Приднестровье в первом полугодии сократился на 35%, что привело к сокращению ассортимента.

Напомним, диалог между Молдавией и Приднестровьем приостановлен с 2019 года. Молдавский президент Майя Санду отказывается встречаться с главой ПМР Вадимом Красносельским. После начала Россией спецоперации по денацификации Украины киевские власти закрыли границу с Приднестровьем. Молдавская сторона с апреля препятствует пропуску грузов в ПМР, фактически устроив блокаду.