Москва, 9 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал «не запихивать под ковёр» проблемы Кировской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он провёл в режиме видеоконференции встречу с врио главы Кировской области Александром Соколовым.

Путин, обсуждая социальную ситуацию в регионе, призвал руководителя субъекта не запихивать под ковёр проблемы, в том числе высокий уровень алкоголизации.

«Не нужно ничего запихивать под ковёр, лакировать», — сказал президент.

Врио губернатора рассказал также о назревших изменениях в лесной отрасли, поддержке глубокой переработки древесины.