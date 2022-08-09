Лисичанск, ЛНР, 9 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат», выполняющие задачи в ходе спецоперации на Украине, совместно с Народной милицией ЛНР взяли в плен пулеметчика 54-й бригады ВСУ Александра Пинковского. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя видео, на котором тот рассказывает о численности личного состава и месте расположения бригады, назвал пленного информационным трофеем.

Glavlist.ru Рамзан Кадыров

«Вот такой «информационный трофей» попал в гости к и. о. командира спецназа «Ахмат» Ахмеду Сайдарханову «Комбат». Взят он был в результате блестяще проведённого спецмероприятия воинами из Чеченской Республики совместно с Народной милицией ЛНР на Северском направлении», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По информации пленного, его подразделение находилось в лесополосе недалеко от Лисичанского НПЗ около недели, им было приказано удержать позиции и не допустить продвижения техники и личного состава противника. Вместе с ним были еще около 50 военнослужащих. Во время наступления российских войск почти все они были уничтожены или отступили назад.

Взятый в плен отметил, что боевого духа у бойцов ВСУ уже не осталось, и призвал всех своих товарищей сохранить свои жизни, прекратив военные действия. На камеру пленный проскандировал лозунг «Ахмат сила! Россия мощь! Донбасс непобедим!»