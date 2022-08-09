Кабул, 9 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. После заявлений заместителя министра образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о «неадекватности школьной программы» в Афганистане в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых видно использование школьных учебников в заведениях быстрого питания. Сообщается, что продавцы используют страницы из учебников, чтобы заворачивать бургеры. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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На одном из этих снимков видно, что в бургерной хранится большая стопка школьных учебников. И это несмотря на то, что каждый год многие ученики афганских школ жалуются на нехватку книг и учебных материалов.

Чиновники министерств образования и высшего образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже не раз выражали недовольство афганской системой образования и поколением, получившим образование за последние два десятилетия.

Последним по времени было интервью TOLOnews Саида Ахмада Шахидхейля, заместителя министра образования, который 7 августа сообщил, что школы закрыты для учениц средних и старших классов из-за пересмотра талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) учебной программы. По его словам, вскоре в учебную программу школьниц будут добавлены предметы «этика, вера, воспитании детей и супружеская жизнь».

Ранее министр высшего образования Абдул Баки Хаккани на официальной встрече также заявил, что от студентов, обучавшихся в Афганистане в последние двадцать лет, нельзя ожидать ничего хорошего. По его словам, основы образования и обучения в Афганистане должны быть восстановлены, и студенты должны с самого начала обучаться «в соответствии с ценностями».

Тем временем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесли значительные изменения в учебные программы афганских университетов. После прихода радикалов к власти количество часов преподавания исламской культуры в вузах, независимо от их направления, увеличилось в три раза.