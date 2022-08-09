Вашингтон, 9 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Актёрский состав пятого сезона криминального сериала «Фарго» пополнился новыми участниками. Об этом сообщил портал Vulture 9 августа.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Джо Кири в роли Стива Харрингтона

Так, в предстоящем сезоне сыграют Джо Кири («Очень странные дела»), Ламорн Моррис («Новенькая») и Рича Шукла («911 служба спасения»). Ранее к касту «Фарго» присоединились Джуно Темпл, Джон Хэмм и Дженнифер Джейсон Ли.

Напомним, «Фарго» является сериалом без единой сюжетной линии, а каждый сезон раскрывает истории новых преступлений в США. Премьера шоу состоялась в 2014 году.