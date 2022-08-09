Ижевск, 9 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Объявлен аукцион на право заключения договора аренды санатория-профилактория «Строитель» в Ижевске на пять лет. Соответствующая информация опубликована в системе ГИС Торги.

www. stroitelsp.ru/ Санаторий Строитель в Ижевске

Санаторий находится в федеральной собственности, хозяйственное ведение закреплено за «ГВСУ № 4» (Главное военно-строительное управление).

Начальная цена лота составила 21,06 млн рублей, шаг аукциона — 1,053 млн рублей. Заявки от потенциальных арендаторов принимаются до 25 августа, непосредственно аукцион назначен на 7 сентября.

Согласно данным с официального сайта учреждения, санаторий «Строитель» предназначен для многопрофильного лечения, профилактики и реабилитации взрослых и детей при заболеваниях системы кровообращения, органов дыхания, системы пищеварения, костно-мышечной системы, нервной системы, мочеполовой системы, обмена веществ и кожи. «Строитель» — один из старейших санаториев Ижевска, находится в лесопарковой зоне недалеко от центра города. Здравница представляет собой современный, хорошо оснащенный комфортабельный комплекс из 3-х зданий, соединенных теплыми переходами. Санаторий рассчитан на круглогодичный прием гостей.