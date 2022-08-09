Барнаул, 9 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Поставки угля в Алтайский край не только продолжаются, но и набирают обороты, сообщает 9 августа телегам-канал Сибирской генерирующей компании, которая обслуживает ряд краевых ТЭЦ. Известно, что за первую неделю августа на три станции края, включая Бийскую ТЭЦ, прибыла почти 51 тысяча тонн угля. На этой неделе ожидается поставка ещё 58 тысяч.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

Уголь традиционно приезжает от производителей Хакассии, Красноярского края и Кузбасса.

С первого по седьмое августа на ТЭЦ-2 поступило 2,8 тысячи тонн топлива. Это на 38% больше планируемого объема. На ТЭЦ-3 поставили 20,5 тысяч тонн угля. На следующей неделе объём поступления, по плану, увеличится почти на 7 тысяч.

Топливо на станции СГК используется непрерывно и круглогодично, посколько уголь необходим для производства горячей воды и электроэнергии.

Помимо подготовки ТЭЦ к зиме, в крае есть одна нерешенная проблема. Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Алтайский край, где почти половина населения проживает в сельской местности и не имеет возможности пользоваться газом, похоже, тяжелейшая зима, сообщил в своем телегам-канале глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. По его словам, чтобы запастись топливом на зиму, селянам необходимо располагать как минимум 70 тысячами рублей, тогда как средняя пенсия и зарплата по региону составляет, примерно, 16 500 и 32 000 рублей соответственно. Для людей положены компенсации, но они совсем мизерные.

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