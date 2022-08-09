Москва, 9 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Отношение Китая к вторичным санкциям со стороны США будет зависеть от того, обострятся ли отношения Пекина и Вашингтона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Для Китая риск вторичных санкций со стороны США — это очень серьезный фактор, с которым он не может не считаться. Но отношение китайцев к американским санкциям в значительной степени будет зависеть от динамики американо-китайских отношений, — сказал Колганов. — Если у них, в том числе из-за вопроса Тайваня, отношения будут обостряться, то вероятно Пекин будет не так часто оглядываться на американские санкции. Если же градус напряженности в отношениях Америки и КНР будет снижаться, то Китай проявит большее внимание к риску вторичных санкций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, из-за чего может забуксовать разворот российской экономики на Восток.