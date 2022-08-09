Сеул, 9 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. С 10 августа по 9 сентября иностранцы, прибывающие в Южную Корею по краткосрочным визам, смогут сдать ПЦР-тест в аэропорту. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с коронавирусом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается, что пункты тестирования будут открыты в аэропортах Инчхон, Кимхэ и Чечжу.

Данное решение принято с целью минимизировать количество завозных случаев COVID-19.

Ожидается, что в августе количество иностранных туристов, посещающих Южную Корею, может увеличится. В связи с этим власти могут продлить данную меру.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 149 897 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до20 694 239.

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