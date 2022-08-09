Москва, 9 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Падение мировых цен на топливо может серьезно затормозить разворот российской экономики на Восток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Minsvyaz.ru Флаги Китая и России

«Разворот нашей торговли на Восток идет. Другой вопрос — насколько успешно. Судить о нем по статистике трех-четырех месяцев едва ли возможно, — сказал Колганов. — Одной из причин, которые могут затормозить разворот российской экономики на Восток, может стать падение цен на топливо на мировом рынке к концу года. Это возможно, если произойдет замедление мировой экономики. Соответственно, спрос на топливо будет падать. Кроме того, границами этого разворота является то, что Восток может предложить нам далеко не все те товары, в которых мы нуждаемся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что РФ может столкнуться со снижением китайского импорта в РФ.