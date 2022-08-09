Москва, 9 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. По итогам 2022 года РФ, скорее всего, нарастит свой экспорт в Китай, но, возможно, обнаружит снижение китайского импорта в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал данные главного таможенного управления Китая о том, что за семь месяцев 2022 года товарооборот РФ и КНР вырос почти на 30 процентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«У меня такое впечатление, что по итогам 2022 года мы увидим не рост российско-китайского товарооборота, а рост российского экспорта в Китай, — сказал Колганов. — Иными словами, мы станем продавать в Китай и больше, и дороже. В основном это топливо и сырье. Китайцы его покупают и запасают. А вот что касается встречного потока китайских товаров в Россию, то здесь есть сомнения по поводу его дальнейшего роста. В частности, вследствие падения объемов производства некоторых товаров, например из-за дефицита микрочипов. Плюс к этому ряд крупных китайских международных компаний действуют с оглядкой на американские санкции. Конечно, то, что они недодадут, частично будет восполнено мелкими и средними компаниями, но в какой степени — пока сказать трудно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между РФ и КНР по итогам первых семи месяцев 2022 года увеличился на 29%.