Минск, 9 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Белоруссии в Россию растёт с каждым месяцем, он достиг исторического максимума — $2 млрд в месяц. Об этом белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил 9 августа на заседании Совета министров.

ИА REGNUM Белорусская сгущенка

«Ежемесячно растёт экспорт товаров, и в июне он практически достиг уровня прошлого года, а в Россию — достиг исторического максимума в 2 млрд долларов за месяц», — приводит слова Головченко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Белоруссия выбрали совместные проекты для импортозамещения. На их реализацию понадобится около $1,3 млрд.

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