Цхинвал, 10 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Грузинскому обществу необходимо покаяться за соврешенные в августе 2008 года военные преступления в отношении Южной Осетии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил политолог Аслан Рубаев.

Presidentruo.org Мемориал погибшим в войне. Цхинвал

Аслан Рубаев Нациствующую иделогию в Грузии нужно перекодировать, вернуть Грузию на путь истинный. Но мы, к сожалению, сейчас имеем значительно меньше рычагов влияния и контроля в Грузии, чем это было в советское время, когда была единая страна. Но я уверен, что грузины одумаются. Им тяжело, но уже сейчас многие из них говорят, что всё это было невероятной ошибкой. Конечно, грузинам стоит покаяться, их спасёт массовое народное покаяние. Такое же, как у немцев по отношению к евреям. Им необходимо каяться каждый день. Мы, конечно, не требуем у них никаких выплат, нам этого не нужно. А нам нужно от них покаяние и священная клятва в том, что они такой подлости больше не совершат никогда. Иначе их ждут очень серьёзные последствия, о которых они пожалеют. Потому что если они ещё раз сделают что-то подобное, то о самостоятельном и суверенном существовании Грузии говорить уже не придётся.

Напомним, что 8 августа 2008 года грузинская армия напала на Южную Осетию, после чего Россия вынуждена была вмешаться и взять под свою защиту население республики.