Вашингтон, 9 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Акерман, американский солдат, в прошлом служивший в Афганистане, в интервью NPR назвал уход из Афганистана моральным крахом США.

(сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs Армия США покидает Афганистан

«Я думаю, что это был моральный крах и крах дееспособности Америки», — указал он.

В своей книге «Акт пятый: конец Америки в Афганистане» Акерман рассказал об эвакуации из Афганистана и отчаянных попытках людей покинуть страну. Он говорит, что получил много сообщений и звонков от своих афганских коллег во время процесса эвакуации и падения республики.

Акерман обвиняет США в нарушении своих обязательств перед Афганистаном.

После того, как 15 августа 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, десятки тысяч людей направились в аэропорт, чтобы бежать из Афганистана, но для большинства из них это окончилось неудачей.