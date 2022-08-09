Эр-Рияд, 9 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Более 100 человек были казнены в Саудовской Аравии с начала нынешнего года, сообщает со ссылкой на доклад правозащитников 8 августа New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным Европейской организации Саудовской Аравии по правам человека, опубликованном 29 июля, с начала года в королевстве казнены 120 человек. При этом их них гражданами королевства были около 100 человек, остальные же были выходцами из других стран: девять йеменцев, три египтянина, два индонезийца, а также один эфиоп, один гражданин Мьянмы, один иорданец, один палестинец и один сириец.

«Массовый характер казней свидетельствует о непрозрачности системы уголовного правосудия Саудовской Аравии — 69 из 81 казненного человека не были известны правозащитным группам», — говорится в отчете Европейской организации по правам человека Саудовской Аравии, опубликованном 29 июля.

Авторы доклада обратили внимание на то, что при сохранении нынешних тенденций 2022 год по числу казней в Саудовской Аравии станет беспрецедентным.