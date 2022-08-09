Волгоград, 9 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Тело пятилетнего мальчика обнаружено в ходе поисковых мероприятий в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Игорь Свирин ИА REGNUM У кромки воды

Ребёнка на дне реки обнаружили водолазы. Признаки криминального характера смерти отсутствуют. По предварительным данным, мальчик скончался в результате утопления, окончательную причину установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок пропал накануне. По словам родителей, он отправился кататься на велосипеде.