Бишкек, 9 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Не все на постсоветском пространстве понимают, в чём именно заключается туркоцентричная интеграция. Об этом 9 августа в своём телеграм-канале написал российский тюркологВладимир Аватков. Эксперт прокомментировал содержание заседания Совета аксакалов Организации тюркских государств прошедшее в столице Киргизии 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, туркоцентричная интеграция «маскируется под соусом «объединения и развития тюркского мира».

«В общем — веселье, да и только. Грустно только от того, что истинная цель такого рода интеграции — отнюдь не развитие, а универсализация всех и вся под одним — турецким — началом», — констатирует эксперт.

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Аватков отмечает, что, помимо аксакалов из Киргизии, Казахстана и Узбекистана, в мероприятии принял участие также представитель Туркмении, что абсолютно нетипично для этой «обычно максимально нейтральной страны, далёкой от каких-либо подобных «сабантуев».

Эксперт обратил внимание на повышение активности протурецкой политической линии в Узбекистане, чей представитель предложил организовать следующую встречу тюркских аксакалов в этой стране.

«И это при том, что на 11 ноября в Самарканде и так уже запланирован саммит глав-государств Организации тюркских государств», — подытожил политолог.

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