Москва, 9 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Оператор «Укртранснафта» не прокачивает российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин сообщил 9 августа.

Ukrtransnafta.com Нефтепровод

«Действительно, «Укртранснафта» полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке «Дружбы» 4 августа в 06:10 утра», — подтвердил Дёмин РИА Новости.

Транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.

По словам Дёмина, «Укртранснафта» транспортирует нефть на условиях полной предоплаты. Когда «Транснефть» попыталась провести последний платёж, средства вернулись на счёт компании.

В обслуживающем платежи «Газпромбанке» объяснили, что платёж не прошёл из-за вступления в силу седьмого пакета антироссийских санкций. Об этом знают в Минэнерго России и самой «Укртранснафте». Прорабатываются альтернативные варианты оплаты услуг за транзит, рассказал он.

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