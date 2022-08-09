Джакарта, 9 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является важной частью по поддержанию авторитета, сообщает Antara.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

Заявление было сделано Ретно Марсуди в выступлении на праздновании 55-й годовщины АСЕАН в Джакарте.

«Для нас важно использовать юбилей как момент для решения, для укрепления АСЕАН, для поддержания авторитета и актуальности», — отметила глава МИД Индонезии.

По этой причине Индонезия предлагает три вещи, которые должны быть в центре внимания АСЕАН, первая — это единство АСЕАН.

По словам Ретно Марсуди, демонстрация единства очень важна, учитывая, что она отражает твердую приверженность общим интересам, а также демонстрирует твердый отказ быть пешкой в соперничестве сверхдержав.

Второе — восстановить центральную роль АСЕАН, которую Ретно Марсуди называет частью долгого пути, а не пунктом назначения. АСЕАН должна быть главной движущей силой в формировании регионального порядка. В то время как укрепление надежности АСЕАН является третьим пунктом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 6276 носителей коронавируса.