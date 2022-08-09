* талибов — запрещённая в России организация

Лондон, 9 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Девушка, участвующая в конкурсе «Королева красоты» Великобритании, рассказала, что ей было всего три года, когда её семья бежала из Афганистана в первый период правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

26-летняя Лида Насири сообщила Mail Online, что они нелегально проехали через всю Европу, и наконец, она получила подданство Нидерландов и Соединённого Королевства. Сейчас она работает в Лондоне в отделе по связям с общественностью.

Лида родилась в Кабуле, но, когда в 1990-х годах к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), её мать Феришта решила бежать в Иран с дочерьми. Семья переехала из Ирана в Россию. Через два года, вместе с несколькими лицами, ищущими убежища, отправилась сначала в Польшу, а затем пешком в Германию.

Вспоминая своё путешествие из Польши в Германию, Лида сказала: »Самое тяжёлое было знать, что моя жизнь может оборваться в любой момент, и я потеряю маму. Я держала маму за руку, я не знала, что произойдёт, но я думала, что если мы вернёмся в Афганистан, мы умрём».

Семья подала прошение о предоставлении убежища в Нидерландах в 2001 году. По словам Лиды, примерно через шесть лет их прошение о предоставлении убежища было удовлетворено. Девушка легально уехала в Великобританию в 2011 году и сейчас является гражданкой этой страны.

Она прошла отбор на конкурс красоты Великобритании, и говорит, что её задача не в том, чтобы победить, а принести радость своей семье, которая страдала много лет. Финал конкурса состоится 22 августа.