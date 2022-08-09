Киев, 9 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины получили партию бронемашин Kirpi турецкого производства, сообщил депутат украинской партии «Слуга народа» Юрий Мисягин.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждем еще полторы сотни! Пулемет, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов + экипаж», — цитирует его «Украинский милитарный центр».

Отмечается, что бронемашина имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией. Боевая машина способна вместить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира.

Напомним, ранее стало известно, что на территории Украины начнут собирать турецкие беспилотники Bayraktar.

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