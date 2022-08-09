Нижнеудинск, Иркутская область, 9 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило об успешном завершении поисковой операции в Нижнеудинском районе: полицейские нашли живой 84-летнюю сборщицу грибов. Женщина находилась в лесу больше суток.

Официальная группа ГУ МЧС по области в vk.com Поиски

Накануне утром местная жительница сообщила, что ее 84-летняя мама, проживающая в поселке Замзор, 7 августа ушла из дома. Заявительница предположила, что пропавшая направилась в лес собирать грибы и ягоды. Незамедлительно были сформированы поисковые отряды из числа сотрудников уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции, МЧС, волонтеров и родственников.

Разделившись на группы, они стали прочесывать лесной массив. Через несколько часов разыскиваемая была обнаружена. Она находилась в пяти километрах от населенного пункта. Офицеры помогли престарелой женщине выйти из леса и добраться до дома. Родственники высказали полицейским и всем задействованным в поиске гражданам слова благодарности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля иркутские спасатели отыскали пропавшего рыбака, который трое суток находился в тайге на севере области.

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