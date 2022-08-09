Ульяновск, , 14:17 — REGNUM В Ульяновской области на фоне снижения количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом наблюдается рост госпитализаций в ковид-стационары. Новых летальных исходов нет. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 9 августа, в регионе официально подтверждено 204 969 случаев заражения коронавирусом, в том числе 7 и 8 августа лабораторно выявлено соответственно 94 и 92 носителя инфекции SARS-CoV-2.

Число вылечившихся от ковида достигло 199 481 человека, доля выздоровевших составила 97,32%. Количество вылечивающихся от ковида остаётся примерно на одном уровне: в частности, 7 и 8 августа выздоровели соответственно 34 и 30 пациентов.

Число вновь госпитализированных в ковид-стационары растёт третьи сутки подряд: 6 августа направили на лечение в больницы двух человек, 7 и 8 августа — соответственно трёх и пятерых пациентов.

Новых жертв пандемии в Ульяновской области нет. Напомним, что всего умерли 4726 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что в регионе сделано 2 206 552 лабораторных исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области привились от ковида более 743 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами — свыше 692 тыс. человек.