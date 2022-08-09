Москва, , 14:14 — REGNUM Киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским обстрелами Запорожской АЭС идет на осознанный акт ядерного терроризма, чтобы превратить все Северное Причерноморье в «зону отчуждения» по аналогии с зоной вокруг Чернобыльской АЭС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

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«Кто-то считает, что выживший из ума наркоман действует в режиме камикадзе, пытаясь взорвать АЭС в 77-ю годовщину американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Однако, если вспомнить, что он сам и все руководство Украины уже вывезли своих родственников подальше из страны, становится ясно, что действует он вполне осознанно и по указке заокеанских хозяев», — рассуждает Миронов.

Он обратил внимание на то, что именно «американские уши» торчат за проволочками в организации визита на АЭС инспекторов МАГАТЭ.

«Разрушить прямым ударом энергоблоки самой крупной в Европе атомной станции ВСУ не могут, поэтому обстреливают сопутствующую инфраструктуру, пытаясь спровоцировать аварию. Пока добиться этого им не удается, вот и тормозят визит инспекторов — лишние свидетели теракта неонацистам и их покровителям не нужны», — объяснил парламентарий.

Взрыв АЭС приведет к экологической катастрофе, оставит безжизненную пустыню и сорвет референдумы в Запорожской, Херсонской и соседних областях о присоединении к России, пояснил Миронов.