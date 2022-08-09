Москва, 9 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Москве на концертной площадке Atmosphere Moscow пройдёт очередная часть фестиваля «Панки в городе». Об этом 9 августа пишет «Daily Афиша».

Цитата из клипа на песню «Подруга» Группа «кис-кис»

На фестивале выступят восемь российских панк-рок-групп. В их числе: «кис-кис», «Наив», F. P. G, «Операция пластилин», «План Ломоносова», «Голос Омерики» и другие.

Добавим, что фестиваль «Панки в городе» стартует 13 августа 2022 года. Впервые мероприятие состоялось в 2001 году и проводилось каждый год до 2006 года, после чего взяло паузу на 11 лет.