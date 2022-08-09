Киев, 9 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Значительная часть мира занимает пророссийскую позицию, считает помощник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В интервью украинской службе телеканала BBC он рассказал, что значительная часть мира занимает пророссийскую позицию или продолжает взаимодействие с Москвой, несмотря на западные санкции.

По его словам, причина заключается в ориентированности данных государств на российскую экономику «определённое время» и получении за счёт этого дивидендов.