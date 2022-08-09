Ставрополь, 9 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края обязались еженедельно отправлять в Донбасс 20 тонн гуманитарного груза. Регион решил поддержать инициативу Белгородской области под названием «Солдатский привал». Эту акцию организовали волонтеры с целью поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по демилитаризации Украины, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«Мы решили еженедельно отправлять фуру 20 тонн с гуманитарной помощью для поддержки бойцов. Будем возить то, что востребовано нашими ребятами», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Суть проекта заключается в том, что вещи, направленные в составе гуманитарного груза, каждый боец может взять в соответствии с его потребностями на специально созданных солдатских привалах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Ставропольский край отправил очередной гуманитарный груз для российских военных, выполняющих воинский долг в ходе специальной операции на Украине — это были строительные инструменты, необходимые бойцам для налаживания быта.