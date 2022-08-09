Москва, 9 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Безусловно, рост объёмов кредитования физлиц связан со снижением ключевой ставки Банка России, которая в июле была понижена до 8%, то есть примерно до уровней осени 2021 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«Снижение ставки по ипотеке с господдержкой с 9% до 7% годовых, в свою очередь, увеличило спрос на ипотечные кредиты.

Цифры впечатляют, но при этом возникает вопрос: не угрожает ли России кредитный пузырь», если долговая нагрузка россиян продолжит так сильно расти.

Скорее всего нет, тем более, что в июле темпы роста кредитования, во-первых, снизились по сравнению с июньскими, несмотря на снижение ключевой процентной ставки, во-вторых, остаются значительно ниже рекордных уровней лета 2021 года.

Например, объём выдачи потребительских кредитов населению в июле, который сегодня выглядит очень высоким, оказался на 45% ниже, чем в аналогичном месяце 2021 года.

И это может быть связано с тем, что процентные ставки пока остаются выше, чем летом 2021 года (отметим, что и ключевая ставка ЦБ РФ к концу июля 2021 года составляла только 6,5%.

Хотя процентные ставки по банковским кредитам для физлиц снижаются, они, если не считать ипотеки с господдержкой, всё равно выше на 4-6 процентных пунктов, чем летом 2021 года.

Некоторые крупные банки предлагают рефинансирование потребительских кредитов своим постоянным клиентам, как это ни странно, под 18-20% годовых, хотя несколько лет назад заёмщики брали эти кредиты под 9-11% годовых, но размер ежемесячного платежа по кредитам банки предлагают немного уменьшить за счет продления срока кредитования.

Кто-то, особенно заёмщики с высокой долговой нагрузкой, на такие условия соглашается, но кто-то предпочитает платить по-старому. Замедление темпов кредитования в помесячном выражении показывает, что россияне пока предпочитают не бежать сломя голову за кредитом.

Граждане взяли тайм-аут и выжидают, пока ставка не снизится ещё больше. На данном этапе говорить о формировании кредитного пузыря нет причин», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года объём кредитования физлиц российскими банками, согласно данным Frank RG, составил 856,8 млрд, что на 27% превысило объёмы выдачи аналогичных кредитов в июне.

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