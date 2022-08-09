Химки, Московская область, 9 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран покинул команду. Об этом 9 августа сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков в эфире телеканала телеканале «Матч ТВ».

Алексей Колчин ИА REGNUM Сергей Юран

«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться», — сказал Терюшков.

Он добавил, что в ближайшее время будут подписаны документы, Юрану выплатят компенсацию.

В феврале 2022 года Юран стал главным тренером «Химок». Под его руководством Юрана команда смогла сохранить прописку в премьер-лиге, одержав победу в стыковых матчах. Контракт специалиста был рассчитано до конца сезона 2022/23.