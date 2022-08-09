Бишкек, , 14:10 — REGNUM Школы южной столицы Киргизии по-прежнему испытывают дефицит педагогических кадров — в образовательных учреждениях не хватает 200 учителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Оша.

Русский язык

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При этом наиболее остро нехватка педагогов ощущается в школах с русским языком обучения — там насчитывается 188 вакантных мест для учителей.

В муниципалитете уточнили, что в учебных заведениях Оша требуются учителя русского языка и литературы, английского языка, математики, физики, химии, географии, истории, физкультуры, музыки и начальных классов.

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