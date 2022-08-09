Кабул, 9 августа 2022, 14:09 — REGNUM Министерство обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь обратилось к Таджикистану и Узбекистану с требованием вернуть «Исламскому Эмирату» вертолёты прежнего правительства Афганистана, которые были угнаны в эти страны во время падения республики. Об этом сообщает TOLO News.

Вертолет
Вертолет
(сс) DVIDSHUB

Это происходит на фоне того, что США не раз объявляли, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не получат военные вертолёты и самолёты республиканского правительства, но сейчас минобороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупреждает, что они вернут эти летательные аппараты в ближайшее время и любыми возможными способами.

«Вертолёты — это достояние народа Афганистана, они должны быть возвращены правящему режиму и его министерству обороны. Имущество Афганистана, находящееся в Узбекистане и Таджикистане, будет возвращено согласно имеющимся спискам», — заявил представитель министерства обороны Инаятулла Хорезми.

В то же время некоторые эксперты говорят, что передать эти вертолёты будет невозможно до тех пор, пока правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет признано.

Фахим Кухдамани, бывший сотрудник посольства Афганистана в Таджикистане, отметил: »Правительства Узбекистана и Таджикистана не имеют права передать эти вертолёты группировке, правящей ныне в Афганистане».

«С вертолётами, которые были угнаны из страны, есть несколько проблем. Прежде всего, я не думаю, что они документально принадлежат Афганистану, я уверен, что они принадлежат американцам. Вторая проблема — это правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое никем не признано», — указал военный эксперт Асадулла Надим.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили , что более сорока афганских вертолётов были угнаны в Таджикистан и Узбекистан военнослужащими предыдущего правительства во время падения республики, и неоднократно требовали их вернуть.