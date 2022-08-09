* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:09 — REGNUM Министерство обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь обратилось к Таджикистану и Узбекистану с требованием вернуть «Исламскому Эмирату» вертолёты прежнего правительства Афганистана, которые были угнаны в эти страны во время падения республики. Об этом сообщает TOLO News.

Вертолет (сс) DVIDSHUB

Это происходит на фоне того, что США не раз объявляли, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не получат военные вертолёты и самолёты республиканского правительства, но сейчас минобороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупреждает, что они вернут эти летательные аппараты в ближайшее время и любыми возможными способами.

«Вертолёты — это достояние народа Афганистана, они должны быть возвращены правящему режиму и его министерству обороны. Имущество Афганистана, находящееся в Узбекистане и Таджикистане, будет возвращено согласно имеющимся спискам», — заявил представитель министерства обороны Инаятулла Хорезми.

В то же время некоторые эксперты говорят, что передать эти вертолёты будет невозможно до тех пор, пока правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет признано.

Фахим Кухдамани, бывший сотрудник посольства Афганистана в Таджикистане, отметил: »Правительства Узбекистана и Таджикистана не имеют права передать эти вертолёты группировке, правящей ныне в Афганистане».

«С вертолётами, которые были угнаны из страны, есть несколько проблем. Прежде всего, я не думаю, что они документально принадлежат Афганистану, я уверен, что они принадлежат американцам. Вторая проблема — это правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое никем не признано», — указал военный эксперт Асадулла Надим.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили , что более сорока афганских вертолётов были угнаны в Таджикистан и Узбекистан военнослужащими предыдущего правительства во время падения республики, и неоднократно требовали их вернуть.