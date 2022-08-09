Уфа, 9 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Башкирия вошла в число 11 регионов, которые прошли отбор для участия в проекте по апробации комплексного подхода по карьерному сопровождению молодежи. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Молодежь

Сообщается, что целью апробации является обеспечение занятости граждан. Проект был запущен агентством развития профессий и навыков (Worldskills Russia).

«Перед командой стоит амбициозная задача — численность занятых среди участвовавших в проекте молодых людей должна составить не менее 4 875 человек (75%) среди участников по всей стране в 2022 году», — приводит пресс-служба слова министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленары Ивановой.

Отмечается, что в 2021 году Башкирия стала участником пилотного проекта по карьерному сопровождению.

«Его результаты нас порадовали. В этом году мы планируем расширить число участников и количество тьюторов, которые станут участниками проекта. Старт карьеры, особенно если это открытие своего дела или регистрация в качестве самозанятого, всегда ответственный шаг для молодого человека. Используя инструментарий проекта, мы должны сделать этот старт лёгким и успешным», — сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин.

Ранее сообщалось о том, что проект по апробации комплексного подхода по карьерному сопровождению молодежи в 2022 году реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».