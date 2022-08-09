Москва, , 14:05 — REGNUM Один украинский самолёт МиГ-29 и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили за сутки Российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 9 августа сообщили в Минобороны РФ.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российскими средствами ПВО за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также сбито три украинских беспилотника в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково ДНР, а также около Моспаново Харьковской области.

Кроме того, перехвачено 17 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 264 самолёта, 145 вертолётов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, 363 зенитных ракетных комплекса, 794 боевые машины РСЗО, 4785 единиц специальной военной автомобильной техники.