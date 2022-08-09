Саратов, 9 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Первое в России производство изотермических резервуаров объёмом 5 тыс. тонн запущено в Саратове. Министерством промышленности и энергетики Саратовской области уточняется, что планируется выпуск продукции по российской технологии с применением отечественных материалов.

Alexxx Malev Саратов

Обновленная продукция будет выпускаться для герметичного хранения сжиженного природного газа. На предприятии уже отработали технологию изготовления резервуара.

«Саратовский завод РМК» в рамках импортозамещения станет первым в России, освоившим 100% отечественное производство резервуаров такого объема: от проектирования до монтажа.

Руководство предприятия заверяет, что контракт на уникальную продукцию уже заключен.

Ранее практически все крупнотоннажные изотермические резервуары, имеющиеся в России, создавались по техническим стандартам EN (Германия, Финляндия, Швеция) и из импортного металла, произведенного по нормам Американского института нефти API.

Ранее ИА REGNUM передавало, заправочное оборудование предприятия из Пензы может заменить импортные аналоги на российских автомобильных заправках.

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