Брюссель, 9 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Визовый кодекс Евросоюза не предусматривает процедуру запрета на выдачу краткосрочных виз. Об этом сообщила 9 августа пресс-секретарь Еврокомиссии в ходе брифинга.

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По её словам, визовый кодекс ЕС, регулирующий выдачу краткосрочных виз, не предусматривает процедуру запрета на визы.

«Есть всегда категории лиц, которым визы должны быть предоставлены», — заявила пресс-секретарь, пояснив, что к таким получателям относятся журналисты, а также члены семей.