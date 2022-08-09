Москва, , 14:02 — REGNUM В сельскохозяйственной продукции из Молдавии в странах ЕАЭС всё чаще выявляют карантинные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Восточная плодожорка наиболее опасный вредитель плодовых культур. Rsn.kaluga.ru

«За 2021 и 2022 годы в растительной продукции, поступившей из Республики Молдова на территорию России, было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, только в июле было 15 случаев обнаружения вредителей в молдавской аграрной продукции. Специалисты выявили восточную плодожорку, восточную фруктовую муху и средиземноморскую плодовую муху. Также были выявлены споры бурой монилиозной гнили и семена амброзии полыннолистной.

В Россельхознадзор предупредили, что на молдавскую продукцию может быть введён временный запрет.

Стоит отметить, что Молдавия является аграрной страной. В последнее время молдавские фермеры испытывают трудности из-за роста цен на топливо и удобрения. Они заявляю, что находятся на грани разорения.

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