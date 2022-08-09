Москва, 9 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Очередное подразделение ВСУ утратило боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек, сообщили 9 августа в Министерстве обороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиация ВКС России ракетным ударом уничтожила в Винницкой области Украины командный пункт воздушных сил ВСУ.

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