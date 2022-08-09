Чебоксары, , 14:00 — REGNUM В Чувашии продолжилось снижение количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом многократно возросло количество госпитализированных в ковид-стационары. Количество жертв пандемии возросло. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 9 августа, в республике лабораторно подтверждено 82 918 случаев заражения коронавирусом, в том числе 7 и 8 августа официально выявлены соответственно 81 и 71 носитель инфекции. Очередной спад заболеваемости наблюдается с 4 августа.

Количество вылечившихся от ковида достигло 77 703 человек, доля выздоровевших составила 93,71%. Число выписывающихся снижается четвертые сутки подряд, в том числе 7 и 8 августа выздоровели соответственно 88 и 75 пациентов.

Число вновь госпитализированных в ковид-стационары резко возросло: если 7 августа попали в больницы три пациента, то 8 августа — 41. Таким образом, за сутки количество госпитализаций возросло в 13,6 раза.

Жертв пандемии становится больше: последние трое суток, 6 — 8 августа, умирали по одному пациенту с коронавирусом. Всего в Чувашии от ковида скончались 4657 больных.

Напомним, что в республике вакцинацией от ковида охвачены более 728 тыс. жителей, в том числе привились двумя компонентами свыше 692 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM , в Алатырском районе Чувашии планируют построить подстанцию скорой медицинской помощи. На разработку проекта выделено более 2,5 млн рублей.

Подробнее: В чувашском посёлке построят подстанцию скорой помощи