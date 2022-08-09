Барнаул, 9 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Барнаулу в рамках реализации государственных программ Алтайского края на 2022 год выделены рекордные 7 миллиардов 357 миллионов рублей. Это почти в два раза превысило показатель 2021 года, сообщил 9 августа председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко на аппаратном совещании в администрации краевой столицы. Его слова цитирует пресс-центр мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Барнаул

Отмечается при этом, что основное внимание в Барнауле уделяют формированию комфортной городской среды. По федеральным программам, в частности по национальному проекту «Жилье и городская среда», ведут благоустройство набережной речного вокзала, парков «Юбилейный» и «Изумрудный», ремонт 65 дворов. Также продолжают переселение граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

В пригородном поселке Спутник реконструируют водозабор на улице Декоративной, 51г. По национальному проекту «Демография» в квартале 2033 завершают строительство детского сада (улица 65 лет Победы) на 330 мест. В рамках национального проекта «Культура» детская школа искусств №4 получила новые инструменты.

Также строят физкультурно-оздоровительный комплекс (улица Взлетная, 2в) и капитально ремонтируют кровлю здания школы хоккея имени Алексея Черепанова. Специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство четырех школ на 3775 мест и пристройки к школе №98 в селе Власиха на 400 мест, а также на капитальный ремонт и оснащение семи общеобразовательных организаций. В планах и выплаты на приобретение (строительство) жилья 411 молодым семьям.

По индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края возводят школу на 550 мест в микрорайоне Спутник, в строящихся жилых кварталах 2012, 2037, 2038 получит развитие инженерная и дорожная инфраструктура.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведут работы на 19 участках дорог общей протяженностью 25,04 километра. По федеральным и региональным программам в Индустриальном районе города строят пять новых участков автомобильных дорог: по улицам 280-летия Барнаула, Христенко, 65 лет Победы, а также малому Павловскому тракту и проспекту Энергетиков.

В 2021 году город получил новый федеральный инструмент развития — инвестиционные проекты за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. На территории Барнаула планируют реализовать шесть таких проектов на общую сумму почти восемь миллиардов рублей. В их числе — реконструкция моста на Новом рынке, обновление инженерной инфраструктуры на территории Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов города.

Известие о почти двукратном увеличении в 2022 году финансирования Барнаула в рамках государственных программ Алтайского края корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых. Отвечая на вопрос: «Стало ли в Барнауле комфортнее», она пояснила:

«В целом Барнаул, на мой взгляд, не проваливает нацпроекты. Дороги, например, действительно, улучшаются. А вот озеленение деградирует. «Советская» зелень отживает, а новое озеленение своевременно не было организовано. Реальные нормативы озеленения на человека не соблюдаются.

По заказу администрации разработана интересная и качественная концепция озеленения, но ее реализовать будет очень сложно. От былых парков в своё время «пооткусывали» участки. Процесс реанимации заброшенных остатков парковых зон идёт сложно. Уход за высаженными деревьями и кустами хромает (парк на Ускова, ул. Профинтерна, ул. Попова, и тд).

В новых кварталах плохо с созданием зелёных зон. Зимняя уборка уличной сети неудовлетворительная, особенно в частном секторе. Состояние дорог и освещение улиц — также проблема в зоне индивидуальной жилзастройки. Плотная и «точечная» застройка не миновала Барнаул. Есть дома, у которых почти нет придомовой территории. Из-за этого среда деградирует.

При этом считаю, что в целом Барнаул в определённой части достаточно приятный и чистый город в сравнении с многими другими. Что касается соцобъектов, — замечательно, что строятся детсады и школы, но вынуждена признать, что есть отставание этого процесса от строительства жилья. Отсюда, проблема учиться и воспитываться вблизи дома.

По той же пристроке к школе во Власихе, — каждый год решением этого вопроса власти хвастаются, но систематически выясняются разного рода трудности и пристройка выкидывалась из бюджета. Надеюсь, что в этом году этого не произойдёт.

Есть проблемы с водоснабжением в посёлках города. Инженерная инфраструктура не поспевает за жилищным развитием. При этом по итогам прошлого года есть неосвоенные средства на объекты водоснабжения, водоотведения и газификации.

Площадь Сахарова утрачена как место для массового большого праздника — это очень большая потеря для города. Было бы здорово, если бы собственник подарил ее городу или продал за небольшие деньги.

По общим ощущениям, конечно, чувствуются некие подвижки в работе власти в сторону улучшения. Просто все это очень сложно: увязать управленческие и экономические процессы, учесть современные тенденции. И при этом ничего не нарушить тоже сложно, к сожалению».

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей Барнаула благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» появился шанс выбирать территорию для благоустройства в 2023 году.

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